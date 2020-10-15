Фольклорный ансамбль из Смоленска выступил на международном фестивале. Фото: администрация г. Смоленса.

Смоленский народный коллектив «Канарейки» из гнездовского дома культуры принял участие в V международном музыкальном фестивале «Добровидение»-2020 в городе Санкт-Петербурге. Выступление ансамбля проходило на нескольких фестивальных площадках - в Российском этнографическом музее и в Государственной академической капелле.

Оргкомитет мероприятия по достоинству оценил творчество смолян. Представители народного коллектива в дальнейшем получили возможность поучаствовать в телепередаче «Играй гармонь».

Отметим, что с 2012 года ансамблем «Канарейки» руководит Светлана Яковлева, выпускница Смоленского государственного института искусств.

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