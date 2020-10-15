В Смоленске во время урока бродячая собака покусала ребенка - соцсети

Жительница Смоленска пожаловалась на бродячих собак, бегающих возле 33 школы. Фото: pixabay.com.

Жительница Смоленска пожаловалась на бродячих собак, бегающих возле 33 школы. 24 сентября 2020 года на стадионе образовательного учреждения один из псов покусал ее дочь.

- Во время урока физической культуры мою дочь покусала бродячая собака, одна из двух, которые и по сей день беспрепятственно передвигаются по периметру школы, - пишет женщина в группе «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Смолянка рассказала, что написала заявление участковому, но, по ее словам, животные остаются на свободе.

- Прошу вас предостеречь детей от контакта с данными животными, они настроены агрессивно, - просит женщина.

Пользователи соцсетей рекомендовали обратиться в прокуратуру и Горветслужбу.

Фото: ВК.

Отметим, это не первая жалоба жителей района на бродячих собак около школы. По неподтвержденным данным, в округе бродит целая стая численностью около 10 животных, среди которых взрослые псы и щенки.

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