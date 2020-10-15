В Смоленске академия спорта ушла на карантин. Фото: pixabay.com.

СГАФКСТ с 15 октября перешла на дистанционное обучение. Очные занятия сохранили лишь для тех, кто живет в общежитии.

Такое решение приняло накануне руководство вуза. В документе отмечается, что на такой шаг академия пошла для защиты здоровья обучающихся и работников.

Между тем, в школах региона продолжаются очные занятия. Известно, что занятия прекращены лишь в 10 учреждениях области.

Напомним, с 26 октября у школьников начинаются осенние каникулы.