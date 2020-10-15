Виртуальный концертный зал открыли под Смоленском. Фото: администрации Смоленской области.

В Сафоновском культурном центре в рамках нацпроекта «Культура» открыли виртуальный концертный зал, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. Проект направлен на популяризацию искусства и развитие условий для творчества.

На создания ВКЗ в Сафоново из бюджета выделили 6 млн рублей.

В культурном центре уже прошли выступления артистов и местных творческих коллективов. После официальной части зрителям показали онлайн-трансляцию концерта «Музыка нашего кино» в исполнении Академического симфонического оркестра.

Стоит отметить, что первый виртуальный зал в регионе открылся в ноябре прошлого года в библиотеке имени А.Т. Твардовского. А в этом году появился ещё один аналогичный на базе Детской школы искусств в городе Ярцево.

Для полноценной работы виртуальных залов смоленские учреждения были обеспечены высокоскоростным доступом к сети интернет, а также оснащены нужным оборудованием для проведения трансляций.