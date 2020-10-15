Жителей Смоленска проверяют на ношение масок в общественных местах. Фото: из архива пресс-службы администрации региона.

В Смоленске начали проверять горожан на соблюдение масочного режима. Первыми под такой осмотр попали водители и пассажиры общественного транспорта. Зачастую маршрутки и автобусы областного центра ходят переполненными, а в период пандемии это является серьезным нарушением социальной дистанции.

- Маски предназначены для того, чтобы сократить передачу коронавируса и задержать капли влаги при кашле или чихании, - напоминают сотрудники пресс-службы городской администрации. - Важно понимать, что эти средства защиты эффективны только при сочетании с другими методами профилактики. Но использовать маски в общественном транспорте необходимо даже здоровым людям.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске академия спорта ушла на карантин.