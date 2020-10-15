В Смоленске пожарные «тушили» ТЦ «Кривич». Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

По легенде, загорелось помещение на 4-м этаже здания. Огнеборцы разделились на группы – одна в непригодной для дыхания среде проверяла помещения на наличие людей, другие отрабатывали подачу стволов с использованием автолестницы.

- Этот объект достаточно сложный по планировке и ежедневно его посещают сотни смолян, их жизнь и здоровье напрямую зависят от слаженности действий персонала, ответственного за эвакуацию людей в случае пожара, - отметил Игорь Гуляев, заместитель начальника 7 пожарно-спасательной части. - Огнеборцы не только проработали действия при пожаре, но и изучили особенности объекта большой площади и с высокой пожарной нагрузкой.