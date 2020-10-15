СКР заинтересовалось нападением на ребенка бродячей собаки. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Региональный СКР начал проверку по появившемуся в СМИ сообщению о том, что 24 октября на школьницу напала бродячая собака. Родители ребенка в соцсетях сообщили, что животное покусало девочку на территории школы во время урока физкультуры.

- В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям администрации школы, а также должностным лицам, ответственным за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющим контроль за порядком их отлова и содержания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Следственном комитете.