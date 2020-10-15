В Смоленске горячую воду и отопление отключат в Промышленном районе. Фото: pixabay.com.

Горячую воду и отопление отключат в Промышленном районе 16 октября. На улице Попова пройдет ремонт ветхого участка теплосети.

В пресс-службе филиала ПАО «Квадра» сообщили, что ресурс будет отключен на 12 часов – с 08.00 до 20.00. В зону отключения попадают:

ул. Попова, 9, 11, 13а, 4-28 чет;

ул. Шевченко, 54а-84/2 чет;

ул. Румянцева, 1-13а, 15, 17, 17а, 17б;

ул. Ломоносова, 1/74-25 нечет, 2/72-16б чет;

Трамвайный пр., 2, 11.

А в центре - часть улицы Николаева в Смоленске закроют для движения. Временные знаки появятся на участке от улицы Багратиона до проспекта Гагарина.