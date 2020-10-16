Жители Смоленска пожаловались на разбитую дорогу возле детского сада. Фото: ВКонтакте.

В Смоленске родители дошкольников пожаловались на разбитый асфальт возле детского сада «Колокольчик» на улице Ломоносова. Смоляне недовольны - к учреждению невозможно подойти ни пешком, ни на машине - везде грязь и огромные ямы.

Дороги чудовищно разбиты! Ямы такие, что только на танке проедешь, - пишет в группе «Черный список | Смоленск» жительница областного центра Светлана Чуракова.

Кроме того, в этом районе находятся ещё два учреждения, которые посещают дети - футбольная школа и детский сад «Полянка». Подъезд к ним также осложнен разрушенным асфальтом.

Такие ямы и разруха почти во всех дворах. Подъезд к «Полянке» со стороны Ломоносова выглядит также, - комментирует публикацию Наталия Лазарева.

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