Недоделки после реконструкции устраняют в сквере у стены в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске в сквере за памятником Федору Коню после реконструкции были обнаружены участки с некачественно уложенной брусчаткой, сообщает пресс-служба администрации города. Проверка показала, что рабочие не успели утрамбовать материал, в результате цементно-песчаная смесь намокла под дождем и образовались огрехи в основании.

Приемная комиссия не приняла такую работу в сквере - подрядчику отвели 3 рабочих дня для устранения недостатков. Бригаде придется переложить 200 квадратных метров дорожки.

Читай также:

Аллея из клёнов появилась в сквере в Смоленске (подробнее).