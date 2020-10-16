Автоматизованные камеры хранения нового поколения установили на вокзале Смоленск. Фото: pixabay.com.

Для повышения уровня комфорта и качества обслуживания пассажиров на железнодорожном вокзале Смоленск введены в эксплуатацию автоматизированные камеры хранения нового поколения.

Цель нововведения – автоматизация процесса хранения ручной клади и багажа пассажиров. Ключом доступа к новой услуге служит кассовый чек, выданный специализированным терминалом. Предусмотрена возможность как наличного, так и безналичного способа оплаты.

Автоматизированная камера хранения позволяет использовать почасовой режим: от 1 до 72 часов. Всего на вокзале Смоленск установлено 48 ячеек трех размеров для разного багажа. Предусмотрена возможность неоднократного открытия-закрытия ячейки в течение 15 минут.

Кроме того, продолжаются работы по повышению доступности железнодорожного вокзала Смоленск для маломобильных групп населения. Так, в 2020 году для людей с ограниченными возможностями передвижения переоборудована санитарная комната на первом этаже здания вокзала, готовится установка для них специального телефона.