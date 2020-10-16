Тепловые сети Смоленска проверят с помощью красителя. Фото: ПАО "Квадра".

19 октября сотрудники Смоленского филиала «Квадры» введут в магистральные трубопроводы ярко-зеленый краситель флуоресцеин, сообщает пресс-служба компании. Вещество покажет места с неисправностями в системе централизованного теплоснабжения.

Сотрудники пресс-службы обращают внимание, что при исправной работе оборудования попадание окрашенного теплоносителя в трубы горячего водоснабжения квартир жителей исключено.

Если же это произойдет, смолян просят сообщать о проблеме в диспетчерские службы Смоленского филиала ПАО «Квадра» (тел. 27-02-40), официальной группе Смоленской генерации в соцсети, МУП «Смоленсктеплосеть» (тел. 20-80-20) и управляющих компаний в круглосуточном режиме.

Читай также:

Жители Смоленска пожаловались на разбитую дорогу возле детского сада. «Ямы такие, что только на танке проедешь», пишут в социальных сетях (подробнее).