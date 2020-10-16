Смолянка от обиды до смерти забила мужа. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Жительницу Гагаринского района признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, сообщает СУ СК России по Смоленской области.

Супруги поругались 29 декабря 2019 года.

- Переживая обиду и опасаясь агрессии мужа, женщина нанесла мужу поочередно разными предметами, находящими в помещении дома (металлическим гвоздодером, металлическими трубами, топором) множественные по голове, телу, рукам и ногам. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, - сообщили представители ведомства.

Суд приговорил смолянку к 4.5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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