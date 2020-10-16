В Смоленске пройдет конкурс на лучший социальный проект. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области начали принимать заявки на участие в конкурсе «Лучший социальный проект», передают в администрации региона. Организаторами конкурса выступили Министерство экономического развития России, Российский государственный социальный университет, а также платформа «Россия - страна возможностей».

Проект нацелен найти новые идеи для развития социальной сферы в регионах и развить социальный бизнес.

Конкурс будет проходить по нескольким номинациям - для субъектов малого и среднего бизнеса и для некоммерческого сектора. В каждой номинации выберут несколько лучших проектов по разным отраслям. Лауреаты получат менторскую и информативную поддержку для продвижения своих идей.

Заявки на участие будут зарегистрированы в единой информационной системе на сайте конкурса, подать их необходимо до 2 ноября. Ознакомиться с основными вопросами и формой заявления можно по ссылке.