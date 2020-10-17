Новые ограничения из-за коронавируса приняты в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

Новые изменения в Указ о режиме повышенной готовности вступили в силу в Смоленской области. Накануне губернатор Алексей Островский подписал документ, согласно которому сократилось число людей, которые могут пребывать в органах ЗАГС одновременно.

Ранее в учреждении при регистрации брака разрешено было находиться не более 20 людям, теперь только 10-ти. При этом они должны быть в масках и не подходить ближе друг к друга на 1,5 метра.

Остальные ограничения продолжают действовать. Ограничения действуют до 1 ноября 2020 года.