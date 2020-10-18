В Смоленске СКР возбудил дело по факту исчезновения ребенка. Фото: из архива СУ СК России по Смоленской области.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения ученика 34 школы – Ярослава Тимощенкова. 10-летний мальчик 15 октября ушел из дома и больше не выходил на связь с родными.

Следователи отмечают, что утром ребенок пошел в школу, а вечером не пришел домой ночевать. 16-го его видели в одном из продуктовых магазинов на улице Попова, еще на детской площадке, а последние два дня ребенок никому не попадался на глаза.

Также в СКР говорят, что Ярик неоднократно уходил из дома.

Фото: ПСО "Сальвар".

К поискам подключились полицейские и добровольцы. Смоляне на странице «Сальвар» в соцсети ВКонтакте отмечают, ребенок жил с мамой и характеризуют его с положительной стороны.

Людей, располагающих информацией о ребенке, просят сообщить по телефонам – 89156559877, 02, 123, 67-66-00.