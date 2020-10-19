В Смоленске завершены поиски 10-летнего ребенка. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

В Смоленске завершены поиски 10-летнего Ярослава Тимощенкова. Мальчик ушел из дома 15 октября и не выходил на связь с родными. Ребенка неоднократно видели на улицах города, но домой он не спешил возвращаться.

Днем 18 октября региональный СКР сообщил, что мальчик найден, никаких противоправных действий в отношении него не совершено. О причинах, по которым Ярослав заставил родных волноваться, не сообщается.

В целях недопущения происшествий с несовершеннолетними, следственное управление СКР по Смоленской области призывает родителей, опекунов и иных законных представителей несовершеннолетних организовать занятость и досуг подростков, проводить с ними разъяснительные и профилактические беседы о правилах поведения и безопасности в различных ситуациях.