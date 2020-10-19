Движение транспорта ограничат по улице Циолковского в Смоленске. Фото: pixabay.com.

Движение транспорта ограничат по улице Циолковского в Смоленске, сообщает городская администрация. Временные знаки появятся с 19 по 30 октября на участке от дома № 16/1 до улицы М. Расковой (дом № 8/46). В администрации сообщают, что ограничение связано с ремонтом тротуаров.

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