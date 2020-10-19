Горячую воду отключат на 14 улицах в Смоленске. Фото: pixabay.com

Горячую воду отключат на 14 улицах в Смоленске с 19 по 23 октября. В зону отключения попадают несколько детских садов, школа, поликлиника и роддом. Перебои с ресурсом возникнут из-за профилактических работ, связанных с плановой проверкой оборудования МУПа «Смоленсктеплосеть».

Горячей воды может не быть по следующим адресам:

Румянцева 2/54, 4 (д/с «Надежда»), 6, 8,

Трамвайный пр-д 9 (д/с «Мишутка»), 11 (поликлиника № 3),

Шевченко 54 А

Кирова 47 (Роддом), 49, 51,

Раевского 2А, 4, 4А, 6А (д/с «Светлячок»), 6Б (д/с «Радуга»),

пр-т Гагарина 21

Коммунальная 5 (СШ № 25)

Рыленкова 50 (2 бл. секции), 66

Чехова 2, 2А,

Губенко 3 (д/с «Юбилейный»), 5, 7, 9, 14,

Кутузова 8, 8 А, 10, 10 А, 12,

ген. Лукина 2

Островского 6, 10 (д/с «Антошка»), 18 (д/с «Незабудка»),

Юрьева 9, 11/12, 13, 15

В городской администрации поясняют, что при надлежащем состоянии оборудования в ходе технического освидетельствования подача горячей воды будет возобновлена в течение нескольких часов.

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