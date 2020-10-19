В Смоленске проведут международный турнир КВН. Фото: администрация Смоленской области.

С 21 по 23 октября в Смоленске пройдут игры 1/4 финала Международной телевизионной лиги КВН. Мероприятие состоится в культурно-досуговом центре «Губернский».

Отметим, что в Смоленске игры Международной лиги пройдут впервые, обычно их проводили в Минске. В четвертьфинала сыграют 26 команд из России и ближнего зарубежья. Смоляне увидят представления квнщиков из Владивостока, Хабаровска, Кишинева, Сахалина, Минска и других городов. Лучшие команды смогут поучаствовать на заключительном этапе турнира на «Первом канале».

Все три дня игры будут начинаться в 19:00. Организаторы просят зрителей позаботиться о соблюдении правил посещения массовых мероприятий - использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию. Получить подробную информацию можно по телефону: 8(910)780-11-66.

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