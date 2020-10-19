В Смоленской области из-за коронавируса увеличат коечный фонд. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Департамент по здравоохранению, учитывая ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию, рассматривает варианты развертывания дополнительных коек на базе учреждений здравоохранения региона. В настоящее время на лечении находятся свыше 1,3 тысячи человек, из них 826 проходят лечение в стационаре, 968 - амбулаторно. В отделениях реанимации находятся 34 человека, 15 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По словам и.о. руководителя департамента Сергея Герасимова, в 9 медицинских организациях региона развернута 941 койка (201,5 % от плана Минздрава России): Клиническая больница № 1 (496 коек), Клиническая больница скорой медицинской помощи (60 коек), Вяземская ЦРБ (40 коек), Рославльская ЦРБ (100 коек), Ярцевская ЦРБ (90 коек), Сафоновская ЦРБ (30 коек), Гагаринская ЦРБ (50 коек), Дорогобужская ЦРБ (25 коек). Кислородной подводкой обеспечены 153 койки. Ежедневно в девяти лабораториях производится 1480 тестирований.

Ранее городские власти заявили о тщательной обработке жилых домов и дворах.