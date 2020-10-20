СКР возбудил дело по строительству «скандальной» дороги под Смоленском. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье превышение должностных полномочий после проверки информации из СМИ о строительстве некачественной дороги под Смоленском. «КП» сообщал, как изменилась жизнь в глубинке после появления дорожного полотна, которое вместо того, чтобы начать строить из земли, начали выкладывать поверх существующей проезжей части.

- По предварительным данным, должностными лицами органа местного самоуправления согласованы корректировки в проектно-сметную документацию и внесены изменения в муниципальный контракт по строительству (реконструкции) упомянутого объекта капитального строительства в габаритах, существенно затрудняющих выход и выезд с придомовых территорий жилых домов, расположенных в д. Валутино, - прокомментировала сотрудник пресс-службы регионального следственного комитета старший следователь-криминалист отдела криминалистики Наталья Холодкова.

В настоящее время произведена выемка документации, касающейся строительства автомобильных дорог, проводятся допросы должностных лиц Администрации муниципального образования и представителей подрядчика.

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