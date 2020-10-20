В смоленской колонии осужденный сломал нос и разбил голову сотруднику УФСИН. Фото: pixabay.com.

Инцидент произошел в Исправительной колонии №1 в августе 2020 года.

- Осужденный при выводе из камеры штрафного изолятора для проведения в ней ремонтных работ, отказался вынуть руку из кармана и ударил головой в лицо сотруднику администрации учреждения. По факту ЧП была проведена проверка. Выяснилось, что воспитательная работа с осужденным проводилась без учета индивидуальных особенностей его личности, характера и обстоятельств, совершенных им преступлений, - прокомментировал ход дела официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков.

Из-за выявленных нарушений к дисциплинарной ответственности привлечены два человека.

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