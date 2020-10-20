Поиски 18-летней девушки с пирсингом начали в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар".

В Смоленске объявлены поиски 18-летней Дианы Поповой, сообщают добровольцы поисковой организации «Лиза Алерт». Девушка пропала 11 сентября 2020 года и до сих пор ее местоположение неизвестно. Поисковики сообщают, что она также может находиться в Санкт-Петербурге

Особая примета пропавшей - пирсинг на нижней губе. Рост Дианы - 175 см, она имеет худощавое телосложение, светлые волосы и карие глаза.

Девушка может быть одета в чёрные джинсы и ярко-розовые толстовку и кроссовки.

Поиски 18-летней девушки с пирсингом начали в Смоленске. Фото: ПСО "Лиза Алерт".

Всех, кому известна какая-либо информация о Диане, просят позвонить по телефону “горячей линии” - 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске завершены поиски 10-летнего ребенка.