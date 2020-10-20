Более 20 малых вокзалов Московской железной дороги стали «цифровыми». Фото: пресс-служба МЖД.

На 26 малых вокзалах Московской железной дороги работает автоматизированная система удаленного управления. «Цифровыми» стали вокзалы на станциях: Лесок, Шульгино, Ясная Поляна, Погребы, Листвянка, Серпухов, Новая Пустынь, Свобода, Издешково, Лужки, Туманово, Денежниково, Рудня, Кустаревка, Кимовск, Тула-Вяземская, Узловая-1, Горбачево, Киржач, Золотухино, Кремлево. Назаровка, Кардымово, Волово, Иванцево и Духовская.

Новое техническое оснащение позволяет увеличить эффективность работы вокзалов, снизив затраты на их эксплуатацию, а в перспективе – создать единую платформу дистанционного управления пассажирской инфраструктурой.

Благодаря инновационной системе организовано единое информационное пространство всех жизнеобеспечивающих функций вокзала: видеонаблюдения и дистанционной связи с пассажиром, громкоговорящего оповещения, контроля входных групп, температурного режима, освещения, пожарной и охранной автоматики, а также возможности дистанционной корректировки информационного табло с расписанием движения поездов.

Весь функционал по контролю работы систем вокзала берет на себя программное обеспечение, а мониторинг и управление основными процессами осуществляется из диспетчерского центра. Один диспетчер будет управлять сразу несколькими объектами, задавая параметры открытия/закрытия вокзалов, корректировки расписания, выводимого на табло, работы системы освещения, видеомониторинга, контроля состояния пожарной безопасности. Координатор процессов также может дать пассажирам необходимую консультацию посредством аудиосвязи.

Справка

Система удаленного управления вокзалами уже установлена и работает на 234 малых вокзалах России. Планируется, что в ближайшее время подобные системы будут установлены еще более чем на 200 малых вокзалах железных дорог ОАО «РЖД».