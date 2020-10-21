В Смоленске умер экс-депутат горсовета Андрей Ершов. Фото: из архива издания. Фото: Ольга ЕФРЕМОВА

В Смоленске скончался бывший депутат городского Совета Андрей Ершов. Андрею Геннадьевичу стало плохо на улице. По информации областных СМИ, у политика случился инсульт. Прибывшие на скорой медики констатировали смерть смолянина.

Напомним, Андрей Ершов стал известен в 2012 году благодаря скандалу с оскорблением бывших малолетних узников фашизма. На него было заведено уголовное дело, после рассмотрения которого Ершова признали виновным. Он получил судимость, был исключен из «Единой России», лишился должности в МУПе «Заднепровский рынок» и мандата депутата Смолгорсовета.

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