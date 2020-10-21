В Смоленске мужчина после ареста оплатил штраф за нетрезвую езду. Фото: УФССП России по Смоленской области.

Житель региона после пяти суток тюрьмы погасил имеющийся штраф в 30 тысяч рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде. Долгое время мужчина избегал встреч с судебными приставами, перечисляя в оплату долга незначительные суммы, а потом и вовсе пропал… Исполнители пытались пробудить сознательность у должника, но все попытки оказались тщетными. А в одно утро пришли домой и препроводили до суда, где судья назначил наказание.

- Освободившись, мужчина без промедления рассчитался по долгам, - сообщили в пресс-службу УФССП России по Смоленской области.