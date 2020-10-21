Две школы и ряд классов отправлены на карантин в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Вяземская школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и средняя школа №27 имени Э.А. Хиля полностью закрыта на карантин в Смоленской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Моготовская основная школа (Смоленский район) уже работает в штатном режиме.

Кроме того, частично приостановлены занятия в девяти школах, порядка 1100 учеников направлены на дистанционное обучение. В целом же образовательный процесс сохраняется на всей территории региона.

По словам властей, жесткого карантина вводить не планируют. Ограничения будет введены только по рекомендациям Роспотребнадзора в связи с большим количеством заболевших.