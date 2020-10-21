Стали известны подробности ДТП с двумя фурами в Смоленской области. Фото: отдел пропаганды областного УГИБДД.

Первое ДТП произошло в первой половине дня 20 октября на улице Фрунзе. 48-летний водитель «МАЗ» с полуприцепом, потерял управление и врезался в припаркованную «Джили», та, в свою очередь, врезалась в «Москвич», а фура угодила в дерево.

В отделе пропаганды областного УГИБДД сообщили, что водитель «МАЗ» получил травмы.

В этот же день около 17.00 на 282-м км автодороги М-1 «Беларусь» в Сафоновском районе 22-летний водитель Volkswagen влетел во впереди движущийся DAF FT XF с полуприцепом Schmitz. Автомобилисту также понадобилась помощь врачей.