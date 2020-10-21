Новые спортивные площадки появились в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленской области в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» продолжается работа по благоустройству деревень, передает пресс-служба администрации региона.

В поселениях Болтутино и Добромино Глинковского района, Бараново Сафоновского района, Кощино и Очетово Смоленского района, а также на станции Игоревская Холм-Жирковского района построили новые спортивные площадки. Стоимость объектов составила более 10 млн рублей.

На спортплощадках уложили резиновое покрытие и установили оборудование для игр. Теперь местные жители могут играть в баскетбол, мини-футбол, волейбол и заниматься физкультурой на тренажерах. Для безопасности зрителей территории оградили забором, а вокруг поставили урны и скамейки.

В администрации отмечают, что до конца года более 90 проектов по благоустройству сельской местности в регионе будут реализованы.

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