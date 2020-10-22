Ларек с табаком снесли у школы в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленска.

После вмешательства прокуратуры на улице Академика Петрова возле дома №9а в Смоленске снесли торговый павильон с табаком, который находился в ста метрах от школы. Проверка показала, что торговая точка была установлена незаконно – районная администрация не выдавала разрешения на его работу.

По словам официального представителя областной прокуратуры Александра Боровикова, по постановлению администрации Смоленска размещение торговой точки в вышеуказанном месте не предусмотрено.

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