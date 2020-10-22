Итоги операции «Перевозчик» подвели в Смоленске. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Полицейские подвели итоги профилактического мероприятия «Перевозчик», которое прошло в регионе с 12 по 16 октября.

Сотрудники ГИБДД выявили 139 нарушений со стороны водителей автобусов – в 45 случаях возникли вопросы по поводу пользования ремнями безопасности, в 10 – по технической неисправности транспорта, в 9-ти – обнаружены нарушения режима труда и отдыха, пять водителей работали без страховки, в 25-ти случаях – зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров.

- К административной ответственности привлечено 9 должностных лиц, ответственных за выпуск на линию транспортных средств, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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