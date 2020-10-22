В Смоленске пенсионерка осталась без дорогих украшений. Фото: pixabay.com.

В Смоленске полиция просит местных жителей помочь с поиском подозреваемых в краже золотых украшений у пенсионерки.

Как передает пресс-служба УМВД, 73-летняя женщина вышла из своего дома и оставила дверь открытой, в это время к ней подошли две незнакомки и начали спрашивать о съеме жилья. Бабушка увлеклась разговором и не заметила, как одна из женщин исчезла, а через некоторое время, вернувшись домой, обнаружила, что пропали драгоценности.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники ведомства опросили потерпевшую и ее соседей, изучили видеокамеры, но найти подозреваемых пока не удалось.

Приметы преступниц:

Женщинам около 40 лет, рост - 165-170 см. Одна худощавого телосложения, одета в темную куртку и светлую юбку, на голове завязан салатовый платок с золотыми нитями. Вторая - плотного телосложения, была одета в длинное пальто и зимнюю кепку, в руках сумка.

Сообщить любую известную информацию можно по телефонам 02 (102 с мобильного) или 38-05-35.

Читай также:

Смолянка поверила мошенникам и доверила им более 300 тысяч рублей (подробнее).