Грозовой автомобиль Volvo загорелся во время движения под Смоленском. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Грузовой автомобиль Volvo загорелся во время движения под Смоленском. ЧП произошло 21 октября в районе 11.00 на трассе Р-120.

В машине во время движения лопнуло колесо прицепа и произошло возгорание. Пламя стало быстро распространилось по тенту автоприцепа, охватыватив перевозимый груз.

- Водитель грузовика, грамотно среагировал, отцепил его от кабины и отъехав на безопасное расстояние вызвал на помощь пожарных. Прибывшее к месту случившегося подразделение 36 пожарно-спасательной части оперативно потушили огонь, не дав ему уничтожить содержимое полностью, а прицеп еще можно будет восстановить, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В результате ЧП никто не пострадал. Повреждено 20 кв. м. тента прицепа и значительная часть груза.