В сквере возле художественной школы установят лавочки. Фото: Администрация г. Смоленска.

На улице Октябрьской революции продолжается благоустройство сквера. В пресс-службе городской администрации сообщили, что работы планируется завершить в самое ближайшее время – до наступления холодов.

В сквере появятся лавочки и урны, которых раньше не хватало, а пешеходные дорожки выложат отсортированной брусчаткой, демонтированной с других территорий, реконструированных в рамках проекта «Комфортная городская среда».

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