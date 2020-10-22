В Смоленске появилось новое граффити

Фото: онфсмоленск67.

На стене общежития Смоленской сельскохозяйственной академии на улице Ленина, 9А появились рисунки трёх ярких снегирей. Необычное граффити создали представители Молодежного ОНФ по Смоленской области.

Три веселые птицы подмигивают прохожим и посылают воздушный поцелуй, что, несомненно, поднимает настроение. Также на стене можно прочитать мотивирующие фразы - «Быть, а не казаться», «Не жди перемен! Твори перемены!» и другие. Композиция выполнена в цветах российского флага.

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