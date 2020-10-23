В Смоленске завершили поиски 10-летнего мальчика. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

В Смоленске завершили поиски 10-летнего мальчика, который сутки не был дома. Напомним, ребенок пошел в школу 21 октября и не пришел ночевать. Днем 22-го добровольцы приступили к поисковым работам.

Накануне вечером поступило сообщение, что ребенок найден и его здоровью ничего не угрожает.

- Ребёнок дома, с ним всё хорошо. И это главное. Комментариев «где был?» и им подобных не будет, - прокомментировали в ПСО «Сальвар».

Ранее волноваться заставил другой смоленский школьник - мальчишка скрывался от родных три дня.