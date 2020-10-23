В Смоленске ТЦ проверили на соблюдение масочного режима. Фото: администрация г. Смоленска.

Специальная комиссия, в которую вошли сотрудники администраций, Роспотребнадзора и полиция, проверили ТЦ «Макси» на соблюдение Указа губернатора, предписывающий обязательное ношение масок в общественных местах, тонометрию на входе в магазин и др., сообщает пресс-служба городской администрации.

Ревизоры прошлись по магазинам, пообщались с продавцами и покупателями. Вызвало ли что-то у них нарекания, не сообщается. В пресс-службе отмечают, что проверки будут продолжаться, а нарушителей начнут привлекать к ответственности.

Напомним, ранее вступили в силу новые ограничения по коронавирусу.