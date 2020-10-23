В Смоленске извращенец получил 12 лет за приставание к двум девочкам. Фото: pixabay.com.

В Смоленске огласили приговор 46-летнему извращенцу, который в сентябре 2015 года приставал на Королевке к двум девочкам 7 лет. В СУ СК России по Смоленской области сообщили, что на одной из улиц микрорайона он «совершил без применения насилия в отношении детей действия сексуального характера».

Несколько лет преступление оставалось нераскрытым, однако благодаря работе с родственниками потерпевших, которые приняли активное участие в установлении личности злоумышленника, были получены необходимые данные, способствовавшие установлению лица, совершившего преступление, сообщили в ведомстве.

Извращенец получил 12 лет и 3 месяцев лишения свободы.