В Смоленске ветераны через прокуратуру добились подвоза воды

В Смоленске ветераны добились подвоза воды через прокуратуру. Фото: pixabay.com.

На улице централизованное водоснабжение отсутствует, а подвоз воды к домам ветеранов не был обеспечен. Добиться восстановления прав женщина удалось после обращения в прокуратуру.

– В адрес администрации Михновского сельского поселения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено – организован подвоз воды к домам, – сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков.

Кроме того, прокуратурой района подготовлено исковое заявление к администрации сельского поселения с требованием организовать водоснабжение населения деревни.

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