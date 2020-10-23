В Смоленске ветераны через прокуратуру добились подвоза воды

В Смоленске ветераны добились подвоза воды через прокуратуру. Фото: pixabay.com.
На улице централизованное водоснабжение отсутствует, а подвоз воды к домам ветеранов не был обеспечен. Добиться восстановления прав женщина удалось после обращения в прокуратуру.
– В адрес администрации Михновского сельского поселения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено – организован подвоз воды к домам, – сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков.
Кроме того, прокуратурой района подготовлено исковое заявление к администрации сельского поселения с требованием организовать водоснабжение населения деревни.
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