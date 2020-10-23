В Смоленске от коронавируса начали обрабатывать дороги. Фото: администрация г. Смоленска.

В столице региона продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Помимо уборки подъездов в городе началась дезинфекция улиц.

В городской администрации сообщили, что машины обрабатывают дороги во всех районах города ежедневно. Также коммунальщики дезинфицируют остановочные пункты и скамейки.

Ранее в регионе ввели новые ограничения из-за большой заболеваемости Covid-19. Также в торговых центрах прошли рейды по соблюдение требований Роспотребнадзора.