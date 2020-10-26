В Смоленской области завершился лесопожарный сезон. Фото: администрация Смоленской области.

За это время в регионе произошло 25 лесных пожаров, которые повредили почти 100 га. В 60-ти процентах их причинами стали переход огня в лес с земель иных категорий и в 40% - нарушения правил пожарной безопасности со стороны граждан.

В администрации региона на землях, находящихся в распоряжении Вооруженных Сил РФ, зарегистрировано не было.

Для минимизации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, проложено свыше 194 км противопожарных полос, прочищено более 24 км просек. Также установлены противопожарные шлагбаумы и преграды, агитстенды, благоустроены зоны отдыха в лесах и др.

Ранее смоляне сфотографировали голодную лису в городе. Животное снова вышло в людное место в поисках еды.