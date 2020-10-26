Препятствие «украсило» микрорайон Загорье. Фото: ВКонтакте.

Еще один тротуар со столбом появился в Смоленске – жители Ипподромного проезда задались вопросом кто согласовывает такие проекты и почему их не бракуют на стадии проектирования. О новом препятствии для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками сообщил паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

В то же время автомобилисты поблагодарили, что искусственную преграду не поставили на проезжей части, как это произошло в районе ТЦ «Байкал» на перекрестке с улицей Кашена. В противном случае это привело бы пробкам в зимнее время из-за сложностей во время уборки снега.