Под Смоленском начались поиски 61-летнего рыбака. Фото: pixabay.com.

Мужчина рыбачил в районе Катынь-Покровская и не вернулся, сообщает ПСО «Сальвар». С 23 октября пенсионер не выходит на связь с родными и о его местонахождении ничего не известно.

Николай Васильевич может быть одет в теплый бушлат, джинсы, резиновые сапоги, на голове – вязаная шапка. Больше примет – в ориентировке ниже.

Под Смоленском начались поиски 61-летнего рыбака. Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее добровольцы выезжали на поиски 10-летнего школьника, не вернувшегося со школы домой.