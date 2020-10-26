У 99 жителей Смоленской области выявлен коронавирус. Фото: департамент по здравоохранению Смоленской области.

За последние сутки 99 жителям региона подтвердили наличие коронавирусной инфекции в организме. Таком образом, общее число заболевших в регионе выросло до 8256 человек.

В то же время 8 пациентов выздоровели и готовы приступить к работе. Всего за все время наблюдений с инфекцией справились 6190 жителей области. За последние двое суток в регионе не отмечены летальные исходы. Тем не менее, из-за Covid-19 скончались 218 человек.

О том, какие сегодня действуют ограничения из-за распространения инфекции, можно узнать здесь. Напомним, в отличие от других регионов на Смоленщине не введены жесткие запреты.