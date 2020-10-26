В Смоленске акция «Большой этнографический диктант» пройдет онлайн. Фото: pixabay.com.

Традиционный формат отменен из-за угрозы распространения коронавируса, отмечают в администрации региона.

– Задания опубликуют 3 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Они будут оформлены в виде теста. Единая часть состоит из 20 вопросов, в региональной (уникальна для каждого региона) – 10, – прокомментировали в пресс-службе.

Участникам дается на выполнение заданий 45 минут. Максимальная сумма баллов – 100.

Подробную информацию о Международной просветительской акции можно узнать на здесь.

Также 3 ноября в КВЦ имени Тенишевых пройдет "Ночь искусств".