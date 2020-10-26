В Смоленске начальником управления культуры назначен Игорь Юрков. Фото: администрация г. Смоленска.

На должность утвержден Игорь Юрков, ранее более года исполнявший обязанности руководителя управления культуры Администрации города Смоленска.

В пресс-службе городской администрации напомнили: Игорь Юрков окончил Институт управления и права, имеет квалификацию по образованию: руководитель организации культуры. Кроме того, в 2003 году окончил Военный университет войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации. Награжден медалями «За воинскую доблесть» I и II степеней, «За отличие в военной службе» I, II, III степеней, «За отличие в службе в СВ».

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