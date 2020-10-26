В Смоленске отремонтируют улицу Парижской Коммуны. Фото: Google Карты.

Ремонт дороги начнется 27 октября. В связи с проведением работ на улице будет прекращено движение транспортных средств до окончания работ.

В администрации Смоленска отмечают, что рабочие обновят покрытие на участке от пересечения с улицей Козлова. На ямы и ухабы ранее обратили внимание властей местные жители, после улицу включили в план ремонта.

Ранее «КП» писала, что во вторник, 27 октября, планируют пустить трамвай по улице Николаева.