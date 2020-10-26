В Смоленске Алексей Торгачев официально стал главой УГИБДД. Фото: УМВД России по Смоленской области.
Алексей Торгачев официально назначен на должность руководителя областного УГИБДД. Полицейский официально представлен коллегам.
Отметим, ранее о назначении «КП» уже писал, однако на тот момент в регионе ждали официальных бумаг.
В Смоленске Алексей Торгачев официально стал главой УГИБДД. Фото: УМВД России по Смоленской области.
За исключением последнего года, Алексей Торгачев 20 лет проработал в ведомстве, устроившись в 1999 году на должность инспектора.