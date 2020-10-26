В Смоленске родильный дом станет ковидным госпиталем - СМИ

В Смоленске родильный дом станет ковидным госпиталем. Фото: google.com/maps.

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Смоленске роддом на улице Кирова станет ковидным госпиталем, сообщают региональные СМИ. Их источник в департаменте по здравоохранению отмечает, что в регионе на базе 10 учреждений создано 1055 мест для больных коронавирусом, но распространение инфекции продолжается и ситуация такова, что имеющихся мест недостаточно.

В то же время всех беременных примет новый Перинатальный центр на Покровке. Когда ситуация стабилизируется, все помещения Клинического родильного дома тщательно продезинфицируют, по необходимости, отремонтируют, и учреждение продолжит свою профильную деятельность.

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